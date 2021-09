Breese DNA is ‘gezelligheid troef’

“Samen zijn we op zoek gegaan naar het DNA van Bree, naar de unieke identiteit waarmee iedereen zich hier kan identificeren”, aldus Van der Auwera. “Dat blijkt voor ons onder de noemer ‘gezelligheid troef’ te vallen. Door te kiezen voor gezelligheid is Bree een plek waar de mensen en bezoekers gelukkig zijn.” De provincie financierde het onderzoek met een bedrag van 55.000 euro en voorziet nu 100.000 euro voor de uitvoering. “Daarmee gaan we onder meer visuele sfeerelementen, kleur, straatmeubilair, een aantrekkelijke verlichting en extra groen in het centrum voorzien”, aldus de burgemeester. “We gaan ook het historisch karakter van de binnenstad in de kijker zetten en kleine panden ter beschikking stellen van beginnende zelfstandigen.”