De schim die Amerika in het hart raakte: waarom het brein achter 9/11 nog altijd wacht op een proces

De twintigste verjaardag van de aanslagen op het World Trade Center is voorbij, met nog maar eens een eerbetoon aan de slachtoffers. Maar op gerechtigheid blijft het wachten. De uitvoerders stierven tijdens de aanslagen. Osama bin Laden werd opgespoord en gedood, nadat hij de aanslag opeiste in naam van Al Qaeda. Maar het echte brein achter de aanslag leeft nog. Hij werd opgespoord, gefolterd en opgesloten in Guantanamo. Al sinds 2003. Maar op een proces blijft het wachten. Nog jarenlang.