Tervant krijgt een nieuwe hogere brug over het Albertkanaal. De afbraakwerken aan de oude brug zijn gisterenavond om 22 uur gestart en duren nog tot vanavond. Aan de oude brug is het een komen en gaan van mensen die dit historisch moment willen beleven. Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) wilt de buurt tegemoetkomen in hun wensen voor een stuk van de brug te bewaren.