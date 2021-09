‘K2 zoekt K3’: een emotionele outing, te goed voor K3 en een verrassing van Hanne en Marthe

Het tijdperk van Klaasje zit erop bij K3, dus moet er op zoek gegaan worden naar een opvolger (m/v/x). De eerste zestien kandidaten mochten zaterdagavond hun auditie komen doen in ‘K2 zoekt K3’. We haalden er voor u de opmerkelijkste fragmenten uit.

22.000 kandidaten hebben zich ingeschreven voor de televisiezoektocht naar een opvolger voor Klaasje, nu zij K3 verlaat. Na een eerste selectie mogen nu de eerste zestien kandidaten hun auditie doen voor een luisterbox met Natalia en de Nederlandse zangeres Samantha Steenwijk, een kijkbox met Ingeborg en de Nederlander Gordon en de publieksjury.

Mannen eerst

De eerste die de spits mocht afbijten, was meteen een jongen uit Vlaanderen: Pieter. Want dat is nieuw bij deze zoektocht: bij K3 is nu ook plaats voor een jongen. Gordon en Ingeborg kwijten zich meteen heel nauwkeurig van hun taak: ze kijken. “Dat is een heel klein jongetje”, merkt Gordon op. Dat blijkt. 1 meter 65. In het begin is hij even zijn tekst kwijt, maar toch wordt er zowel door de kijk- als de luisterbox afgedrukt. “Mits een beetje coaching komt het wel in orde”, zegt Natalia. Hij krijgt van het publiek 239 punten op 500 en mag meteen op de hot seat gaan zitten. Maar hij moet telkens een plekje opschuiven, waardoor hij het einde van de aflevering niet haalt.

De verbazing van Natalia

De grootste verbazing wisten we te noteren bij Natalia. Wanneer haar box omhoog gaat en ze kunnen zien wie er voor hun staan, valt haar mond open van verbazing. De Nederlander Ziggy heeft dan ook een ton persoonlijkheid waarmee hij op het podium staat. Toch is Natalia niet overtuigd van de zang: “Samantha heeft gedrukt”, verklaart ze. Gordon is wel mee. Al neemt hij geen blad voor de mond: “Je ziet er hysterisch uit. Ik ben wel een beetje bang dat het niet K3, maar Gay3 wordt.” Ziggy valt af aan het einde van de aflevering.

Eindelijk, wat kleur

En dan komt Chanel binnengewaaid. Een jonge vrouw uit Nederland, met een kleurtje en bovendien een goed stel hersenen. Want ze studeert hersenwetenschappen. Met haar look en gele kleedje weet ze Gordon te overtuigen nog voor ze een noot heeft gezongen. “Na jaren met drie blanke meisjes, moet er eens een meisje met kleur zijn”, zegt Gordon, waarmee hij meteen een puntje van kritiek raakt die bij de vorige zoektocht naar K3 ook al werd aangehaald. Haar stem wist ook Natalia en Samantha te overtuigen. En het publiek. Ze haalde 402 op 500.

Onverbloemd

Dat niet alleen Gordon, maar ook Natalia zegt wat ze denkt, blijkt als Jasper zijn auditie doet. Gordon drukt dan wel af, maar in de luisterbox blijven de handen van de knoppen. Gordon snapt er helemaal niets van, wanneer Jasper van het podium verdwijnt. Natalia geeft duidelijk haar mening: “Je hoorde hem niet. Zo vals als iets, trok op niets.” Zo, je weet meteen waar je aan toe bent.

Gewoon, maar enthousiast

Er is opnieuw een meningsverschil tussen de kijk- en luisterbox wanneer de Vlaamse Emma Oya lélé komt zingen. Ingeborg heeft het wel voor haar exotische look, want Emma is geadopteerd uit Bulgarije. Samantha drukt in de luisterbox vol overtuiging af. “Jij bent de meest enthousiaste kandidaat die we al hadden”, vindt ook Natalia. Gordon vindt haar dan weer iets te gewoontjes, zegt hij. Waarop ze hem van antwoord dient: “Ik wou gewoon mezelf zijn.” Het leverde haar 371 punten op.

Ontroerende outing

Er is nog een Emma aan de beurt, eentje uit Nederland. Zij brengt vol enthousiasme het nummer ‘Brandweer’ en is helemaal overdonderd wanneer ze ziet dat ze door mag naar de hotseats. En dan doet ze haar verhaal. “Ik ben niet als Emma geboren, maar als Geert. Vroeger werd ik heel erg gepest. Dan ging ik naar mijn kamertje, mijn jurkje aantrekken en mezelf zijn.” Het zorgt voor de eerste waterlanders en een ontroerend moment, dat op applaus werd onthaald.

Liever K3 dan Lady Gaga

De jonge Giana is pas 19, maar weet meteen te overtuigen met haar uitstraling en haar stem. Samantha Steenwijk doet zelfs een boude uitspraak: “Zonder afbreuk te willen doen aan K3, je bent te goed voor K3. Je zou dit perfect alleen kunnen doen.” Maar Giana weet wat ze wil: “Als je me vraagt: zo bekend worden als Lady Gaga of meedoen met K3, dan kies ik voor K3.” Zo, die harten zijn gewonnen. Ze wint meteen deze aflevering met de hoogste score van 410 punten.

Verrassing van Hanne en Marthe

Pas aan het einde van de aflevering duiken Hanne en Marthe voor het eerst op. In een gouden box dan nog wel komen ze vanuit de nok naar beneden. Ze hebben de hele aflevering meegevolgd achter de schermen en schudden nog een verrassing uit hun mouw. Ze kunnen onterechte afvallers nog terughalen en meteen meenemen naar de liveshows. De hoop blonk even in de ogen van afvallers Quinty, Ziggy en Pieter. Maar helaas: “We nemen deze week niemand mee”, klonk het. Volgende keer beter?