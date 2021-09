Limburg boven in de hoogste klasse van het futsal vrijdagavond. FULL Hasselt (met drie goals van Ilias Kaddouri) en Eisden-Dorp hielden doelpuntenkermis, terwijl revelatie Borgloon na Herentals nu ook de maat nam van... grootmacht FT Antwerpen. Een stunt van formaat. In tweede nationale B hielden Meeuwen en Houthalen elkaar in evenwicht in een pittige derby. Hoeselt en Wellen pakten hun eerste driepunter.