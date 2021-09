De diensten van Via zullen het systeem van de belbus vervangen. — © Raymond van Beygaerden

Hoe geraak je van punt A naar punt B op een plek waar geen bussen of treinen rijden? Vlaanderen heeft het Amerikaanse bedrijf Via gekozen om die ritten aan te bieden: via een app, deeltaxi’s en flexbusjes. Ten vroegste tegen 2023, al wordt zelfs dat nipt.