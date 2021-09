Nieuw boek Donk te koop

Vanaf vandaag, zondag 12 september, is in Herk-de-Stad het nieuwe boek over Donk van de Geschiedkundige Kring van Groot-Herk te koop. Voor de aanschaf ervan ben je van 10 tot 12 uur welkom in het portaal van de kerk van Donk.

Het gaat om een historisch en etymologisch onderzoek naar straat- en plaatsnamen van deze deelgemeente. Het boek geeft eerst een summiere verwijzing naar de ontwikkelingen van de huidige plaats van Donk van het mesolithicum tot in de laat Romeinse tijd. in het stroomgebied van Demer, Herk en Gete, op een plekje dat nu de naam Donk draagt. Daarna komen de plaatsnamen aan bod. De studie (104 p.) is te koop voor 15 euro. Later kan je onder meer terecht in de bibliotheek. LW