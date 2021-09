Genkse Naomi Velissariou bekroond tot beste theateractrice in Nederland

Velissariou, die afkomstig is uit Genk maar al een tijdje in Nederland woont, werd bekroond voor haar vertolking in Pain against fear, het derde deel van haar zelfgecreëerde theaterconcertreeks Permanent destruction. De jury loofde Velissariou omwille van de ‘meerstemmige identiteit’ in haar spel, waarbij ze zowel boosheid, zachtheid als kwetsbaarheid toont. De Theo d’Or werd in het verleden onder meer uitgereikt aan actrices Elsie de Brauw (2006 en 2011), Chris Nietvelt (2008), Halina Reijn (2013), Abke Haring (2014), Wine Dierickx (2016) en Romana Vrede (2017).

De twee prijzen voor beste nevenrol hadden ook een Belgisch tintje. Jaap Spijkers won de Arlecchino (beste mannelijke bijrol) voor zijn vertolking als oliebaas in De zaak Shell van Anoek Nuyens en Rebekka de Wit (van De Nwe Tijd), een stuk dat afgelopen week nog te zien was in de Antwerpse Monty tijdens het Theaterfestival. De Colombina (beste vrouwelijke bijrol) ging naar Sanne Samina Hanssen, die Harper speelde in Angels in America van Olympique Dramatique en Toneelhuis en daarbij volgens de jury “prachtig schakelde tussen illusie en realiteit, hoop en wanhoop.”

De Louis d’Or, ofwel de prijs voor de beste mannelijke hoofdrol, ging naar Emmanuel Ohene Boafo voor zijn rol in Sea Wall van Het Nationale Theater.