Victor Campenaerts staat voor onverwacht najaar met EK, WK én Roubaix

Victor Campenaerts is voortaan geen pure tijdrijder meer, maar een wegrenner. “Ik heb dit jaar reuzenstappen gezet.” — © BELGA

Zondag het EK, dan het WK en nadien plakt hij er nog Parijs-Roubaix aan. Zeven maanden geleden moest Victor Campenaerts (29) knokken voor een plek in de klassieke ploeg van godbetert Qhubeka, vandaag kan zelfs de bondscoach niet meer om hem heen. Campenaerts over zijn onverwachte najaar. “In februari vroeg Benoot nog lachend wat ik op kasseien had verloren. Nu mag ik Wout mee aan de wereldtitel helpen. Dan heb je het niet slecht gedaan.”