Bloed op hét sleutelmoment van de US Open-finale: Emma Raducanu raakt gewond, maar tegenstandster is furieus

Emma Raducanu won zaterdag de US Open. Als qualifier, zonder setverlies en dat op haar 18de. Straf, héél straf. Ze gaf er bloed, zweet en tranen voor. Letterlijk.

De Britse tennissensatie stond in de tweede set tegen Leylah Fernandez (19) op voorsprong. Het stond 5-3 voor Raducanu, die net twee matchballen had laten liggen en plots een breakpunt tegenkreeg. En toen raakte de Britse tiener de grond met haar knie, die hevig begon te bloeden.

Raducanu vroeg vervolgens een medische time-out om de schade op te lappen, tot grote ergernis van Fernandez. Die ging verhaal halen bij de umpire omdat ze vond dat haar “momentum” gebroken werd op zo’n cruciaal punt in de wedstrijd. Dat bleek ook, want Raducanu kwam terug het veld op en pakte de grandslamzege in het hetzelfde spelletje.

