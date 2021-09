De gewone B7-biodiesel die we nu tanken aan de pomp, bevat tot 7 procent biobrandstoffen. Vaak gaat het daarbij om palm- of sojaolie. — © MARC HERREMANS - MEDIAHUIS

Het tijdperk van biobrandstoffen met palm- of sojaolie komt ten einde. De federale regering doet het gebruik vanaf 2023 in de ban. “Ze kosten de consument geld aan de pomp, en in plaats van minder veroorzaken ze net méér uitstoot door de massale ontbossing om deze gewassen te telen”, zegt minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen).