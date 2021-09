Brits sprookje op de US Open: amper 18-jarige Emma Raducanu wint haar eerste grand slam

150ste stond ze voor de start van de US Open, maar na twee weken tennis in New York is het wel de amper 18-jarige Britse Emma Raducanu die haar eerste grand slam-zege op haar palmares mag bijschrijven. En dat in haar pas tweede grand slam-toernooi ooit én zonder setverlies. In de finale klopte ze de al even verrassende Leylah Fernandez (19, WTA 73) in twee sets: 6-4 en 6-3.

Vanuit de kwalificaties rechts naar de finale op de US Open: nog nooit was er iemand in geslaagd, maar Emma Raducanu slaagde erin. Meer zelfs: in haar negen wedstrijden in New York voorafgaand aan de finale verloor ze zelfs geen enkele set. En dat terwijl Raducanu tien weken geleden – net voor ze op Wimbledon tot de vierde ronde zou doordringen – nog 336ste stond op de WTA-ranking. In het nieuwe klassement zal de Britse tiener door haar zege op de 24ste plaats belanden.

In de finale stond ze tegenover dat andere sprookje van deze US Open. De amper twee maanden oudere Canadese Leylah Fernandez, 73e op de wereldranglijst bij aanvang van het toernooi en killer van maar liefst drie top vijf-speelsters op weg naar de eindstrijd. Aryna Sabalenka (WTA 2), Naomi Osaka (WTA 3) en Elina Svitolina (WTA 5) beten allen in het zand tegen de 19-jarige revelatie.

Fernandez begon met een valse noot aan de wedstrijd en verloor meteen haar opslagspelletje, waardoor Raducanu 2-0 voorkwam. De Canadese herstelde zich snel en het stond snel 2-2. De eerste set ging nadien gelijk op tot bij 5-4. Opnieuw brak Raducanu door de opslag van haar opponente, goed om de eerste set in de wacht te slepen.

In de tweede set kregen we omgekeerde start. Dit keer was het Fernandez die snel een break verzilverde, maar ook nu volgde de tegenbreak razendsnel. Meer zelfs: Raducanu ging twee keer op rij door de opslag van Fernandez en ging zo van een 1-2-achterstand naar een 4-2-bonus in de tweede set. Plots kon ze de eindzege al ruiken.

Beide dames wonnen vervolgens hun opslagspelletje, zodat Raducanu bij 5-3 voor de match kon serveren. En dan lag de partij ineens stil. Na een intense rally bleek de Britse te bloeden aan haar been, een medische time-out van enkele minuten was het gevolg. Beide dames uit hun ritme, een vervelend moment. Het was uiteindelijk Raducanu die het beste uit die verplichte pauze kwam. Ze werkte twee breekpunten van Fernandez netjes weg, om het vervolgens op een knappe manier af te maken: met een ace.

6-4 en 6-3 na 1u51 minuten tennis. Op 18-jarige leeftijd kondigt Emma Raducanu zich aan als the next big thing in het internationale vrouwentennis.

