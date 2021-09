Lommel verliest in Virton door twee tegendoelpunten vroeg na de rust

In vergelijking met de laatste wedstrijd, tegen Deinze, kwamen vier nieuwe namen in de ploeg. Agyepong, Verschueren, Roque en Wuytens. Die laatste was terug fit na een vervelende hoofdblessure. In een bitsige partij moest Agyepong na twintig minuten al geblesseerd vervangen worden, Boussouf kwam in zijn plaats. De meegereisde fans zagen de spelers de kleedkamer ingaan bij een 0-0-ruststand.

Lommel SK begon slecht aan de tweede helft en slikte al na twee minuten een tegentreffer. Ex-Lommelaar Jamal Aabbou was de boeman van dienst. Nog geen twee minuten later werd het al 2-0. Allach krulde de bal enig fraai binnen. Kis lukte nog de aansluitingstreffer vanaf de strafschopstip, maar verder dan dat kwam Lommel niet. Voor Virton is het de eerste competitiezege, ze tellen nu net als Lommel vier punten na vier wedstrijden.