Prachtige beelden: ploegmaat van Wout van Aert bezorgt jonge “medevluchter” dag van zijn leven met dit mooi gebaar

De zege was dan wel voor Yves Lampaert, maar de held van de dag was toch Pascal Eenkoorn. De Nederlander van Jumbo-Visma overhandigde zijn bidon aan een jonge wielerfan die op het fietspad aan het rijden was terwijl hij zijn grote voorbeelden gadesloeg. Ook opvallend: de jongen bleef verrassend lang uit de greep van de vluchters. Al zat de verminderde vaart in de kopgroep er misschien ook wel voor iets tussen...