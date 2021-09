De 3X3 Lions zijn zaterdag al verrassend uitgeschakeld op het EK 3x3 basketbal in Parijs. Nadat ze zelf met 20-12 (niet geheel onlogisch) ten onder gingen tegen topland Servië, was er later op de avond een enigszins verrassende overwinning van Oekraïne tegen datzelfde Servië. Die stunt betekende een rechtstreekse uitschakeling van de 3x3 Lions.