Trump hint op terugkeer in 2024: “Ik weet al wat ik ga doen en jullie zullen blij zijn”

“Ik weet wat ik ga doen en ik denk dat jullie blij zullen zijn.” De voormalige president Donald Trump heeft tijdens een bezoek aan de politie van New York op 11 september duidelijk laten verstaan dat hij van plan is om in 2024 weer een gooi te doen naar het presidentschap.

Op de officiële herdenkingsplechtigheden waar alle nog levende ex-presidenten aanwezig waren, was hij in geen velden of wegen te bespeuren. Voormalig president Donald Trump was de grote afwezige gisteren bij de ingetogen ceremonies in New York. En toch trok hij op deze uiterst gevoelige dag de aandacht naar zich toe.

© REUTERS

Trump bracht een bezoek aan de politie van New York. Hij nodigde het publiek uit om hem vragen te stellen, en de eerste vraag ging om een mogelijke terugkeer voor de verkiezingen van 2024. “Dat is een moeilijke vraag”, antwoordde Trump. “Alhoewel, dat is eigenlijk een heel makkelijke vraag. Ik weet al wat ik ga doen, maar we mogen er nog niet over praten.”

Volgens Trump verhinderen de wetten rond de financiering van verkiezingscampagnes hem om nu al duidelijk te maken dat hij binnen drie jaar weer een gooi wil doen naar het presidentschap. “Ik mag er nog niets over zeggen. Maar ik denk dat je blij zal zijn”, zei Trump.

Trump verstuurde ook een video naar verschillende persbureaus. Daarin gaat het maar kort over de aanslagen van 11 september. Het grootste deel van de video bestaat uit kritiek op het beleid van Joe Biden. “De heerser van ons land lijkt een idioot”, zegt hij, verwijzend naar hoe Biden de terugtrekking van de militaire troepen van de VS uit Afghanistan heeft aangepakt. “We zullen voortleven, maar helaas zal ons land voor een lange periode gewond zijn, we zullen worstelen om te herstellen van de schaamte die deze incompetentie heeft veroorzaakt.”