Het was 8.46 uur lokale tijd en een allesomvattende stilte daalde over Ground Zero in New York. Het was een sobere herdenking van de aanslagen op 11 september die twintig jaar geleden bijna drieduizend doden eisten. De woorden van de president van toen, George W. Bush, waren scherp. “De eenheid van de Verenigde Staten lijkt verloren.”