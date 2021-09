Juventus op de dool na vertrek Ronaldo: Oude Dame lijdt tweede opeenvolgende nederlaag en bengelt helemaal onderin

Juventus is niet al te best aan de competitie begonnen. Nadat het op de openingsspeeldag niet verder kwam dan een gelijkspel tegen Udinese en vlak voor de interlandbreak thuis pijnlijk verloor van Empoli, leed de Oude Dame zaterdagavond een nieuwe competitienederlaag. Het verloor de topper van Napoli met 2-1. Of hoe Juve het vertrek van Cristiano Ronaldo hard voelt.