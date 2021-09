Zulte Waregem geeft dubbele voorsprong uit handen tegen Cercle Brugge, dat eindelijk nog eens kan winnen

Zulte Waregem heeft thuis een dubbele voorsprong uit handen gegeven. Aan de rust stond Essevee nochtans 2-0 voor na twee goals van Zinho Gano, maar het slikte in de tweede helft nog vier tegengoals in een half uur. Alex Millan scoorde twee keer, Vitinho en Hotic bezorgden Cercle in de slotfase nog een 2-4 overwinning. Door de zege komt de Vereniging met Zulte Waregem en Antwerp op een gedeelde tiende plaats terecht.