3X3 Lions openen EK met winst tegen Oekraïne

De 3X3 Lions openden het EK in de Franse hoofdstad Parijs met een zege tegen Oekraïne. Later op de avond speelt België tegen Servië.

De 3X3 Lions stonden in de eerste wedstrijd op het 3X3 EK in Parijs de ganse wedstrijd op voorsprong. Nick Celis, Thibaut Vervoort, Thierry Mariën en Raf Bogaerts zorgden na 5-2 voor een 9-5 Belgische bonus. In de slotfase kwam Oekraïne nog fel opzetten maar stelden de 3X3 Lions de nipte overwinning veilig: 11-10.

Als de 3X3 Lions vanavond ook nog de tweede wedstrijd in poule A tegen groepsfavoriet Servië winnen is kwalificatie voor de kwartfinale (zondag) altijd een feit. Bij eventueel verlies is een stek in de top 8 ook nog aan de orde.