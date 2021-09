Thierry Neuville rukt op in Rally van Griekenland, Fin Kalle Rovanperä leidt

Kalle Rovanperä (Toyota Yaris) sluit de derde wedstrijddag van de Rally van Griekenland af als leider. De Fin heeft 30.8 voorsprong op eerste achtervolger Ott Tänak (Hyundai i20 Coupé). WK-leider Sébastien Ogier (Toyota Yaris) is derde op 40.2. Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupé) is opgeschoven naar de tiende plaats.

Kalle Rovanperä zette zaterdagochtend een offensief in, won vier ritten op rij en sloeg meteen een kloof met zijn achtervolgers. In de namiddag maakte Tänak nog wat van zijn achterstand goed, waardoor de Est toch nog wat druk houdt op de jonge Fin. Met nog 69,25 kilometer te rijden is op het ruwe terrein nog veel mogelijk. Ogier lijkt tevreden met zijn derde plaats. Na de tegenslag van Elfyn Evans (Toyota Yaris) en Thierry Neuville vrijdag kan de Fransman wel een goede zaak doen met het oog op een achtste wereldtitel.

Met Dani Sordo (Hyundai i20 Coupé) op vier en Adrien Fourmaux (Ford Fiesta) op vijf lijken de posities gebetonneerd. Elfyn Evans schoof op van de zestiende naar de zevende plaats. Neuville won ook enkele plaatsen en sluit de dag af als tiende. Met wat meeval kan de Belg zondag de resterende WRC2 rijders voorbijsteken waardoor hij als achtste zou eindigen. Het hoofddoel van de Belg morgen is de powerstage, waar hij extra WK-punten voor zichzelf en zijn team kan winnen.