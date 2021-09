Denise Betsema sprint naar zege in Rapencross bij de vrouwen na Nederlands onderonsje

Denise Betsema (Pauwels Sauzen - Bingoal) heeft zaterdag de Rapencross in en rond het Park ter Beuken in Lokeren gewonnen. De 28-jarige Nederlandse haalde het na een sprint met drie van haar landgenotes Fem van Empel en Aniek van Alphen. Alicia Franck werd achtste en beste Belgische.

De wedstrijd van de vrouwen elite werd voorafgegaan door een minuut ingetogen stilte ter nagedachtenis van de begin juli overleden Jolien Verschueren. Yara Kastelijn miste haar start en ook Ellen van Loy kende problemen. Inge van der Heyden, Aniek van Alphen en Fem van Empel stoven er meteen vandoor. Op de Mont-Henri, een pittige helling, sloot voorin Denise Betsema aan. Bij het intrekken van de tweede ronde volgde Anna Kay op 6 seconden, Alicia Franck moest dan al 12 seconden goed maken. Kastelijn reed als zevende ronde op 15 seconden. Van Loy was dan al uit koers verdwenen na mechanisch defect.

Van Empel hing even aan de rekker maar kon toch weer voorin aansluiten bij het intrekken van de derde ronde. Kastelijn en Kay volgden dan al op 17 seconden, Hélène Clauzel en Alicia Franck keken al naar een achterstand van 25 seconden op. Inge van der Heyden maakte een schuiver en hield hierdoor Aniek van Alphen met Denise Betsema op. Zo kwam net voor halfcross Van Empel alleen op kop te liggen. Niet voor lang evenwel. Betsema, Van Alphen en Van Empel trokken de slotronde in en moesten enkel nog de podiumplaatsen verdelen. Het ging hard tegen onzacht en uiteindelijk was Betsema de sterkste van de drie.