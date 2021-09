Sven Nys over de Europese triomf van zoon Thibau: “Dit komt niet uit de lucht gevallen”

Thibau Nys kroonde zich zaterdag verrassend tot Europees kampioen bij de beloften. De amper 18-jarige Nys was in Trento de snelste van een elitegroepje. Papa Sven was er niet bij wegens cross in Lokeren, maar daar reageerde hij verheugd op de triomf van zijn zoon.

“Ik moest me toch even in de arm knijpen”, aldus de veldritlegende. “Het was spannend. Het komt, denk ik, niet uit de lucht gevallen want er was de voorbije maanden heel veel te doen rond zijn presentaties. Maar het is wel indrukwekkend.”

“Die laatste kilometers waren heel nerveus. Dat begint al bij de start van de integrale uitzending. Je zoekt hem constant. Hij slaagde erin zichzelf goed te verstoppen, wat op de weg heel goed is als je de koers goed kan lezen. Je weet dat hij in de finale nog iets kan waarmaken omdat hij een punsh in huis heeft. Als hij die klim kon overleven... Ja, fantastische prestatie. Hij blinkt in zijn vel hé.”

© ISOPIX

Wat gaat dat geven op het WK, in eigen land? “Thibau heeft een verstandige koers gereden. En bewezen dat hij ook die klim over kon. Zijn explosiviteit kan hij niet altijd uitspelen op de weg, maar dat biedt dus heel veel perspectief. Het WK? Dat parcours ligt hem als gegoten. Het is een thuiswedstrijd. Maar het wedstrijdverloop kan je niet voorspellen en er zullen daar nog andere sterke mannen worden uitgespeeld, zoals Florian Vermeersch. We gaan het zien. De druk is van de ketel, hij kan vrij koersen.”

En zijn toekomst? “Ik heb heel veel mensen die achter de schermen hard meewerken aan de telefoon gehad die een traantje hebben weggepinkt. Hij heeft dat gedaan en ik heb dat ook gedaan. Maar Thibau gaat nu niet zomaar de deur naar de cross sluiten. Hij is daarin grootgebracht. Hij wil daarin eerst mooie dingen laten zien.”