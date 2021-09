Niet gevaccineerd op schoolreis? Ouders zullen meer moeten betalen

Ouders van leerlingen die niet gevaccineerd zijn maar toch mee willen naar Rome of Parijs, zullen alle extra kosten zelf moeten betalen. — © Shutterstock

Ouders van leerlingen die niet gevaccineerd zijn maar toch mee willen naar Rome of Parijs, zullen alle extra kosten zelf moeten betalen. Dat zegt Katholiek Onderwijs Vlaanderen in een advies aan haar scholen, melden Het Laatste Nieuws en VTM NIEUWS vrijdag. “Ze kunnen via de schoolrekening vereffend worden.”

Wie zijn kind niet liet vaccineren maar toch mee stuurt op buitenlandse reis, zal voor alle kosten moeten opdraaien. En dat bedrag kan oplopen: van boetes ter plekke tot de kosten van de terugreis voor kind en begeleider, extra testen ter plaatse, kosten voor verplaatsingen om die testen te kunnen laten uitvoeren en extra verblijfkosten.

“Sommige reisorganisaties die met onze scholen samenwerken, laten enkel gevaccineerden toe. Als school kun je niet anders dan dat ook zo te communiceren. Het is dan aan de ouders om ervoor te zorgen dat hun kind aan de regels voldoet. Lukt dat niet, dan kunnen de ouders aansprakelijk worden gesteld voor de gemaakte kosten. We hebben de mosterd gehaald bij de organisatie van heel wat zomerkampen”, zegt directeur-generaal Lieven Boeve van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Boeve geeft de directies de raad om goed te communiceren naar de ouders. “Het is hun verantwoordelijkheid om te kijken hoe hun zoon of dochter aan een geldig Covid Safe Ticket komt, niet die van de school. Al hopen we dat het merendeel van de leerlingen intussen ingeënt is.”

(evdg)