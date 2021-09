Nieuwe studie: coronavaccins werken ook bij patiënten met auto-immuunziekte

Verreweg de meeste patiënten met een auto-immuunziekte maken na twee coronavaccinaties net zoveel beschermende antistoffen aan als gezonde mensen, ook als ze medicijnen slikken om hun afweer te onderdrukken. Dit blijkt volgens de Nederlandse Volkskrant uit een grote landelijke studie onder leiding van onderzoekers van het Amsterdam UMC en bloedbank Sanquin, waarvan zaterdag de eerste resultaten bekend zijn gemaakt.

Het is wereldwijd het eerste onderzoek dat duidelijkheid geeft over die grote groep patiënten. Immunoloog en onderzoeksleider Taco Kuijpers noemt de resultaten “boven verwachting”. De bevindingen zijn gedeeld met minister Hugo de Jonge, die volgende week moet besluiten welke patiënten in aanmerking komen voor een derde coronaprik in Nederland. Kuijpers verwacht dat slechts een klein deel van alle patiënten met een auto-immuunziekte zal worden uitgenodigd.

De onderzoeksresultaten zijn alleen al in Nederland van belang voor honderdduizenden patiënten met onder meer reuma, multiple sclerose en ontstekingsziekten van de darm. Zij gebruiken vaak medicijnen die moeten voorkomen dat hun immuunsysteem zich tegen hen keert.