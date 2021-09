Royal Antwerp FC is uitstekend aan zijn drukke programma van 7 matchen in 23 dagen begonnen. De Great Old ging met 0-1 winnen in Eupen, een belangrijke driepunter om het magere tussentijdse rapport van 8 op 18 op te smukken. Ook de eerste clean sheet en het debuut van Samatta en Almeida konden Priske en de zijnen bekoren. Enige domper op de Antwerpse vreugde was het uitvallen van Engels.