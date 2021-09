Alle nog levende ex-presidenten nemen deel aan de herdenkingsplechtigheden, behalve een

Donald Trump neemt vandaag niet deel aan de herdenkingsplechtigheden naar aanleiding van de aanslagen van 11 september 2001. Hij is daarmee de nog enige levende ex-president die niet aanwezig zal zijn. In een videoboodschap bekritiseerde hij bovendien zijn grootste rivaal: hij noemde huidig president Joe Biden “incompetent”.

Dat hij eruitziet als een idioot, zei Donald Trump zaterdagochtend over huidig president Joe Biden. De voormalige Republikeinse president doelt daarmee op de terugtrekking van de Amerikaanse troepen uit Afghanistan. Dat Trump net vandaag, pal 20 jaar na de aanslagen van 11 september, uithaalt naar Biden, valt bij velen niet in goede aarde. Op Twitter regent het reacties op de videoboodschap van Trump.

In de video die Trump via e-mail verstuurde naar zijn fans en verschillende persbureaus, gaat het maar kort over de aanslagen van 11 september. De voormalige president brengt hulde aan de brandweerlieden, politieagenten en reddingswerkers die destijds werkten, maar gaat al snel over tot het bekritiseren van Biden. “Het is een triest moment voor de manier waarop onze oorlog tegen degenen die ons land zoveel kwaad hebben gedaan nu is geëindigd”, klonk het. “De heerser van ons land lijkt zo een idioot. We zullen voortleven, maar helaas zal ons land voor een lange periode gewond zijn, we zullen worstelen om te herstellen van de schaamte die deze incompetentie heeft veroorzaakt.”

Donald Trump betreurde verder nog de dood van dertien soldaten, gedood bij een aanval in de buurt van de luchthaven van Kabul in augustus, en de inbeslagname van Amerikaans militair materieel door de taliban.

De voormalige president neemt bovendien niet deel aan de officiële herdenkingen, maar zal zaterdagavond wel een bokswedstrijd becommentariëren. (evdg)