Manchester City heeft de Engelse topper met 0-1 gewonnen van Leicester City, waar met Youri Tielemans en Timothy Castange twee Rode Duivels de wedstrijd volmaakten. Bernardo Silva tekende voor de winnende treffer. Kevin de Bruyne zat in de selectie, maar bleef uiteindelijk de hele wedstrijd op de bank.

Nog geen Kevin de Bruyne in de startende elf bij de uitploeg. De Rode Duivel hervatte deze week de groepstraining en nam plaats op de bank. KDB moest de competitiestart - uitgezonderd 11 minuten tegen Tottenham - aan zich voorbij laten gaan na een scheur in de ligamenten die hij opliep op het EK.

Iets na het uur maakte Bernardo Silva de openingstreffer namens Man City. Nadat Cancelo de bal in bal in de zestien bracht, was de Portugees er snel bij en verschalkte hij Leicester-doelman Schmeichel.

Het bleek uiteindelijk het enige doelpunt van de wedstrijd, waardoor City zijn derde zege van het seizoen pakt en in het spoor van leider Man United blijft, dat zelf met 4-1 won van Newcastle. Kevin de Bruyne bleef uiteindelijk de hele wedstrijd op de bank.