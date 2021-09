Eerbetoon voor weerstanders van afdeling Otarie

In veel gemeenten doken er vanaf 1943 verzetsgroepen op tegen de Duitse bezetter. Ook in Bovelingen, in de buurt van het kasteel, was er een verzetsgroep actief die deel uitmaakte van het lokale schuiloord Otarie van het Geheim Leger. Deze groepering bereidde de bevrijding voor en onderhield nauwe contacten met de weerstandsbeweging in Waremme. Op de tweede donderdag van september vindt steeds de herdenking van deze ‘weerstanders’ plaats.

Bloemlegging

“Dit is een samenwerking van Souvenir & Civisme Waremme en NSB Bovelingen en Heers”, vertelt secretaris Elie Missotten van de Nationale Strijdersbond van Bovelingen. “Naar jaarlijkse gewoonte begon de herdenking met een bloemlegging en vlaggengroet aan het monument van de oud-strijders in Mechelen-Bovelingen. Na toespraken van burgemeester Kristof Pirard en twee leerlingen van het Atheneum van Waremme ging het in colonne richting hoeve Jadoul. Hier was tijdens de oorlog de ‘refuge’ van de afdeling Otarie. Daarna vertrokken we naar Veulen voor de herdenking aan het monument van Jean Rorive. Hier werd precies 77 jaar geleden het lichaam van deze weerstander aangetroffen. Charly Vanandroye, voorzitter van NSB Heers, hield een warme toespraak. Na afloop bood het gemeentebestuur alle aanwezigen nog een receptie aan in café Onder de toren.”