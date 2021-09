Belgische toeriste (68) stuikt in elkaar tijdens pootjebaden aan Italiaanse kust en overlijdt

In de Italiaanse gemeente Cesenatico is een 68-jarige Belgische vrouw toeriste om het leven gekomen — © Shutterstock

In de Italiaanse gemeente Cesenatico is een 68-jarige Belgische vrouw toeriste om het leven gekomen terwijl ze slechts enkele meters in zee stond. Dat melden verschillende Italiaanse media. De vrouw zou in elkaar gestuikt zijn voor de ogen van haar echtgenoot en enkele vrienden.

Op een van de stranden van badplaats Cesenatico, tussen Cervia en het bekendere Rimini, ging de Belgische vrouw de zee in. Volgens getuigen zou ze amper twintig meter van het strand in het water gestaan hebben, toen ze plots voorover viel in het water.

Redders waren snel ter plaatse om de vrouw uit het water te halen en hulpverleners startten een reanimatie, hulp kon echter niet meer baten. Het incident gebeurde voor de ogen van haar echtgenoot en enkele vrienden. De omgeving werd afgezet met parasols.

Om wie het precies gaat, is nog niet duidelijk. Volgens Italiaanse media zou de vrouw afkomstig zijn uit Wallonië.

