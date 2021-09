Ellen van Dijk rondt knap staaltje teamspel perfect af en kroont zich tot Europees kampioen, Lotte Kopecky mist beslissende aanval

Ellen van Dijk heeft zich op schitterende wijze tot Europees kampioen wielrennen bij de vrouwen gekroond. De 34-jarige Nederlandse vertoefde bijna de hele dag in de kopgroep en won uiteindelijk na een solo van meer dan twintig kilometer. Lotte Kopecky was met de beslissende move niet mee en finishte uiteindelijk als veertiende.

Met nog 60 kilometer te gaan barstte de koers los. Met Ellen van Dijk, Aude Biannic, Romy Kasper en Soraya Paladin reden vier rensters op kousenvoeten weg. Het sterke Nederlandse blok had met Van Dijk zo al meteen een pionnetje vooraan koers. De Belgen waren niet mee en moesten aan de bak in het peloton.

Op de beklimming van de Povo (3,6 kilometer aan 4,7%) hadden de vluchters - inmiddels zonder de geloste Biannic - driekwart minuut bij elkaar gereden. In het peloton viel er op diezelfde klim een verrassing van formaat te noteren. Al in het eerste deel van de Povo stond Marianne Vos ineens geparkeerd. Was het de hitte? Slechte benen? Nederland was alleszins een belangrijke troefkaart armer. Alle druk kwam nu op de schouders van Annemiek van Vleuten terecht.

Lotte Kopecky had zich tot dan toe goed schuil gehouden in de buik van het peloton, waar de Nederlandse dames het tempo onderhielden. In de kopgroep ging de uitdunning intussen verder en moest ook de Duitse Romy Kasper er onherroepelijk af. Na een nieuwe keer Povo werd Kasper ingelopen door het peloton, dat op dat moment een volle minuut achter de vluchters reed. Voor de Duitse vrouwen het sein om het tempo wat op te schroeven. Ook Julie Van de Velde deed in het peloton haar duit in het zakje.

Van Vleuten in een zetel

Met nog 26 kilometer probeerde Ellen van Dijk solo te gaan, maar medevluchtster Paladin liet zich niet in de luren leggen en beet zich in het wiel van de Nederlandse. Maar een sterke Van Dijk bleef proberen en even later reed ze dan ook helemaal alleen voorin. Ze zette kopvrouw Annemiek van Vleuten zo in een zetel in het peloton, waar de Duitse Lippert als eerste de knuppel in het hoenderhok gooide.

Door de fikse tempoversnelling ontstond er een achtervolgend groepje met daarbij als belangrijkste namen Annemiek van Vleuten en de Italiaanse Elisa Longo Borghini. Niet aanwezig: Lotte Kopecky. De Belgische kopvrouw had de beslissende move gemist en zou geen rol van betekenis meer spelen. Omdat er met Demi Vollering nog een tweede Nederlandse mee was, kon Ellen van Dijk vooraan blijven doorknallen. Van Vleuten en Vollering counterden in de achtergrond iedere aanval en zorgden ervoor dat Van Dijk met nog 14 kilometer te gaan te gaan nog steeds een voorsprong van een kleine minuut had.

Op de laatste keer Povo kregen we met Lippert en Niedewadoma even een achtervolgend duo, maar uiteindelijk sloot iedereen weer aan. Omdat er in de achtervolgende groep slag om slinger gedemarreerd werd maar niemand echt weggeraakte, was de Europese titel een feit voor Ellen van Dijk, die zich eerder al vier keer tot Europees kampioen tijdrijden kroonde. De Duitse Liane Lippert sprintte uiteindelijk naar de tweede plaats, het brons was voor de Litouwse Rasa Leleivyte.

