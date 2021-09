Valtteri Bottas wint sprintkwalificatie GP van Italië, Lewis Hamilton grote verliezer

Valtteri Bottas heeft op redelijk eenvoudige wijze de sprintkwalificatie voor de GP van Italië gewonnen. Door een gridpenalty zal echter Max Verstappen de race van op de pole aanvatten, Lewis Hamilton was de grote verliezer van de sprintrace.

Valtteri Bottas veroverde gisteren de ‘mini-pole’ voor de sprintrace, ofwel sprintkwalificatie. De Fin startte goed, wat niet gezegd kon worden van Lewis Hamilton. Verstappen ging Hamilton meteen voorbij terwijl Hamilton terugviel van de tweede naar de vijfde plaats.

We kregen ook meteen de safety car op de baan want na contact met een McLaren brak de voorvleugel van Pierre Gasly af en crashte hij met zijn AlphaTauri F1-bolide tegen de bandenmuur. Gasly kon gelukkige zonder problemen uit zijn wagen stappen.

Bij de herstart veel Bottas vlot aan de leiding van de race, voor Verstappen en het McLaren-duo Ricciardo en Norris. Lewis Hamilton bleef op de vijfde plaats voor de twee Ferrari-rijders.

Hamilton moest vol aan de bak om te proberen beide McLarens in te halen en zo enkele plaatsen goed te maken met het oog op de startgrid voor de race van zondag. Daarnaast worden er uiteraard ook punten uitgedeeld aan de top drie van de sprintrace. Norris verweerde zich echter bijzonder goed.

Vooraan zagen we Valtteri Bottas redelijk eenvoudig richting de overwinning rijden terwijl Max Verstappen als tweede over de finish kwam. Twee belangrijke wk-punten dus voor Verstappen maar nog belangrijker is dat Verstappen door een gridpenalty voor Bottas de GP van Italië van op de polepositie zal mogen aanvatten.

Verstappen dus op de pole, voor Daniel Ricciardo en Lando Norris in de McLarens, terwijl Lewis Hamilton de race van op de vierde plaats op de grid zal moeten aanvatten.

(F1journaal.be)