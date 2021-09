Terugkeer door de grote poort: Ronaldo doet Old Trafford kirren van plezier met openingsdoelpunt

Het klonk iedereen die Manchester United een warm hart toedraagt als muziek in de oren: Cristiano Ronaldo startte bij zijn grote terugkeer op Old Trafford meteen in de basis in het competitieduel van zaterdagmiddag tegen Newcastle. Het werd net voor de rust nog mooier: de Portugees duwde een intikker in doel voor de verlossende 1-0.

Het Portugese voetbalicoon vertrok in 2009 door de grote poort naar Real Madrid en staat 12 jaar later voor zijn comeback in de Premier League. In zijn eerste periode won hij alles wat er te winnen viel bij de Engelse grootmacht. Hij was toen in 292 wedstrijden goed voor 118 doelpunten.

The Potters hadden geen zin om het feestje van Ronaldo van slingers te voorzien. Het team van Steve Bruce kwam verdedigend ingesteld naar Old Trafford, en slaagde ook in die opzet. Man U heeft immers moeite met zo’n strakke organisatie. Grote kansen konden The Red Devils niet afdwingen, ook Ronaldo bleef de eerste helft onder de verwachtingen. Tot hij onvermijdelijk weer op de juiste plaats opdook en de 1-0 in doel duwde na een afgeweken bal.

De fans waren massaal aanwezig rond Old Trafford:

