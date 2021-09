Te druk bij protestactie van evenementensector in Amsterdam: “Kom niet meer naar hier”

Het is zaterdag te druk bij de protestactie Unmute Us in het Westerpark in Amsterdam. Dat meldt de stad. Amsterdam roept mensen op niet meer aan te sluiten. “Kom hier niet naar toe”, zo luidt de boodschap op Twitter. In tien steden in Nederland zijn zaterdag mensen de straat op gegaan om te eisen dat grote evenementen onmiddellijk weer door kunnen gaan.