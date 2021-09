Belgen al volop in WK-vorm: na Wout van Aert sprint ook Yves Lampaert naar winst in Tour of Britain

De voorlaatste etappe in de Tour of Britain draaide uit op een slag tussen vluchters. Yves Lampaert (Deceuninck-Quick Step) maakte het in Edinburgh af in een sprintje met drie tegen Matteo Jorgenson (Movistar) en Matt Gibson (Ribble Weldtite). Ethan Hayter (Ineos Grenadiers) blijft leider.