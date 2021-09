KRC Genk heeft de selectie bekendgemaakt voor de wedstrijd tegen Union zondagavond. Angelo Preciado is er opnieuw bij na blessurelast. Siemen Juklerød is ook terug fit maar zit nog niet in de selectie. Ook Daniel Muñoz en Carlos Cuesta, de laatst teruggekeerde internationals, zijn inzetbaar. Tobe Leysen en Luca Oyen voegen zich bij de selectie na hun overwinning tegen STVV met de beloften.