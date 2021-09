Rafael Nadal deelt foto op krukken: lijdt Spaans tennisicoon aan zeldzame en complexe afwijking?

Rafael Nadal moet enkele dagen volledige rust nemen nadat hij verdere verzorging aan zijn linkervoet heeft ondergaan in Barcelona. Zo is hij nog een paar weken langer verwijderd van een terugkeer op het trainingsveld. De Spaanse tennistopper maakte dat nieuws zaterdag zelf bekend op Instagram.

“Ik was in Barcelona met mijn entourage en een medisch team om een behandeling aan mijn voet te ondergaan, die me verplicht tot enkele dagen rust en een latere terugkeer op het tenniscourt”, zo luidde de boodschap. Nadal, die bijkomend een foto plaatste met krukken in de hand en zijn voet in een verband, maakte niet bekend of het al dan niet een operatie betrof.

Op 20 augustus liet de huidige nummer vier op de ATP-ranking weten dat hij een punt zette achter zijn seizoen omwille van aanhoudende pijn aan de voet. Sinds zijn uitschakeling in de halve finales op Roland Garros in juni speelde hij quasi niet meer.

Volgens de Spaanse pers lijdt Nadal aan het syndroom van Muller-Weiss, een aandoening die een vervorming in een van de botten in het centrale deel van de voet veroorzaakt. Het is zeldzame en complexe voetafwijking die wordt gekenmerkt door chronische pijn in de midden- en achtervoet.

‘Rafa’ telt 20 grandslamtitels, een record dat hij zeker tot zondag nog zal delen met Roger Federer en Novak Djokovic. De Serviër, de huidige nummer 1 van de wereld, bekampt de Rus Daniil Medvedev (ATP 2) in de finale van de US Open en doet zo een gooi naar een unieke Grand Slam en de meeste grandslamtitels ooit.