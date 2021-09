Invaller Lennert Van Eetvelt rolt rode loper uit voor Thibau Nys op EK: “Hij wordt een grote”

Lennert Van Eetvelt deed in de voorlaatste ronde zelf een gooi naar de Europese titel in de U23-wegrit, maar werd op 9 km van het einde ingehaald. Thibau Nys snelde uiteindelijk naar het goud. “In de finale daarna heb ik me opgeofferd voor Thibau, want het beste was er bij mij af. Straf, dit had hij ook zelf niet verwacht”, reageerde hij.

Van Eetvelt werd pas in laatste instantie toegevoegd aan de EK-selectie voor beloften nadat Louis Blouwe afzegde wegens een knieblessure. In de tijdrit behaalde hij een negende plaats, zaterdag finishte hij als vijfde nadat hij kilometers lang alleen op kop reed. Van Eetvelde sloop weg in de voorlaatste ronde, telde zelfs even een voorsprong van 29 seconden, maar naar het einde van het slotklimmetje in de slotronde werd hij opgepeuzeld door achtervolgend groepje.

“We hadden met de Belgische ploeg al een paar keer aangevallen”, sprak hij na afloop. “Bij mij was het ook al mijn tweede aanval. Als je een kans krijgt, moet je het proberen. Ik wist dat het moeilijk zou zijn om bijna twee rondes alleen te rijden, maar ik ging toch vol door. Op een gegeven moment had ik toch een mooie voorsprong, maar op die laatste klim viel ik op het einde wat stil en wist ik dat het niet zou lukken. Uiteindelijk pik ik nog net aan bij dat groepje dat wegrijdt.”

© ISOPIX

Met zeven renners doken de beloften de finale in, daarbij ook nog Thibau Nys. “En toen heb ik uiteraard zijn kaart getrokken. Hij is heel snel en dat moesten we uitspelen. Ik kon toch niet meer winnen, het beste was er bij mij af en ik heb dan nog een paar gaatjes gedicht. Fijn voor hem dat hij wint. We liggen samen op de kamer, dat zal een feestje worden vanavond. Of ik het verwacht had? Tja, het is wel een beetje een verrassing. Dit is zijn eerste koers op dit niveau, hij wist zelf ook niet hoe het zou uitpakken en hij wordt meteen Europees kampioen. Dan word je een grote.”