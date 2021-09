Tourmanager Bob Dylan en Rolling Stones overlijdt na bizar ongeval

Mick Brigden, een legendarische tourmanager die de wereld overvloog met wereldvermaarde artiesten als The Rolling Stones en Bob Dylan is op tragische wijze om het leven gekomen. De 73-jarige Brit overleed aan de verwondingen die hij overhield aan het graven van een graf voor zijn hond.

Wat er exact gebeurd is, is niet helemaal duidelijk. Brigdens vrouw Julia vertelt aan The Press Democrat dat haar man gewond raakte toen hij op 5 september hielp bij het graven van een graf voor hun hond. Dat vond plaats op de top van een heuvel, vlak bij hun woning in het Amerikaanse Santa Rosa waar Brigden ondertussen woonde. Brigden overleed uiteindelijk in het ziekenhuis.

Naast The Rolling Stones en Bob Dylan, werkte Brigden met grote namen als Peter Frampton, Van Morrison, Carlos Santana en Joe Satriani. Met laatstgenoemde werkte de tourmanager al samen sinds 1988. Op sociale media deelt de gitarist een eerbetoon aan zijn overleden vriend.

“Mick Brigden was een kracht om rekening mee te houden”, luidt het. “Hij was gewoon zo origineel. Ik twijfel om te zeggen dat hij een ’ouderwetse’ rock-’n-roll-manager was, omdat het hem geen recht doet. Hij legde de nadruk op dingen goed doen en goed zijn voor mensen.”

Zijn vrouw Julia vertelt aan The Press Democrat dat ze haar man regelmatig vergezelde op tournee. Toen pas kreeg ze door waarom Bridgen sinds eind jaren zestig een van de meest gevraagde tourmanagers was onder de grote namen in de muziekindustrie. „Hij was zo georganiseerd. Daarom was hij zo goed.”