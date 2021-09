LIVESTREAM. Volg hier de herdenking van de aanslagen op 9/11

Exact twintig jaar geleden lieten bijna drieduizend mensen het leven na vier aanslagen van terreurorganisatie Al Qaida in de Verenigde Staten. Elk jaar wordt de ramp herdacht, maar vandaag net iets meer. Er zijn officiële herdenkingen in Manhatten, in het Pentagon en in Shanksville (Pennsylvania), de plaatsen waar de vier aanslagen plaatsvonden. President Biden zal naar alle drie de plaatsen afreizen. Gewezen president Obama zal aanwezig zijn in New York, net als Bill en Hillary Clinton. George Bush, zetelend president tijdens de aanslagen in 2011, geeft een speech in Shanksville.