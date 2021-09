“Ik vrees voor lege rekken tussen Sinterklaas en Kerstmis”: effect coronacrisis zal nog lang nazinderen

Wereldwijde problemen in containertrafiek en tekort aan grondstoffen leiden tot wachtlijsten voor massa’s producten

Zes maanden wachten op een vaatwasser en een jaar op een nieuwe auto of grasmaaier. Coronagolven, een tekort aan grondstoffen en een gigantische knoop in de wereldwijde containertrafiek hebben ons in een ‘wachtlijsteconomie’ gestort. “Ik vrees voor lege winkelrekken tussen Sinterklaas en Kerstmis.”