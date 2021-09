Goud voor Thibau Nys! Amper 18-jarige Belg pakt Europese titel na fantastische koers

Thibau Nys heeft zich op onwaarschijnlijke wijze tot Europees kampioen op de weg bij de beloften gekroond. De amper 18-jarige zoon van veldritlegende Sven Nys maakte een uitstekende Belgische koers af met zijn snelle benen. Nys is de derde Belg die het EK voor beloften wint na Sean De Bie (2013) en Kris Boeckmans (2009).

De Italiaan Filippo Baroncini pakte het zilver voor de Spanjaard Juan Ayuso, die vrede moest nemen met het brons. Lennert Van Eetvelt eindigde op de vijfde plaats.

“Ik kan het nog steeds niet geloven”, reageerde Nys na afloop. “Normaal zou ik vandaag mijn veldritseizoen beginnen (lacht). Ik twijfelde lang of ik wel zou meedoen aan het EK en WK, maar ik heb deze kans met beide handen gegrepen. Het is ongelooflijk hoe deze wedstrijd uitdraaide. Ik miste bijna de beslissende vlucht in de laatste ronde, maar kan mijn wagonnetje net aansluiten. Ik wist dan ook dat ik kon winnen als ik met die mannen de top kon overkomen.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Uitslag:

1. Thibau Nys

2. Filippo Baroncini z.t.

3. Juan Ayuso

4. Erik Fetter

5. Lennert Van Eetvelt