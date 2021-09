Anderlecht laat Isaac Kiese Thelin definitief vertrekken naar Verenigde Arabische Emiraten

De Zweedse centrumspits Isaac Kiese Thelin verlaat RSC Anderlecht en maakt de definitieve overstap naar FC Baniyas in de Verenigde Arabische Emiraten. Dat heeft paars-wit zaterdag gemeld.

De 29-jarige spits kwam in januari 2017 naar Neerpede. Thelin speelde uiteindelijk 45 wedstrijden in het paars-witte shirt waarin hij tot amper vier doelpunten en een assist kwam. Hij voetbalde de afgelopen seizoenen op huurbasis bij Waasland-Beveren, het Duitse Bayer Leverkusen, Zweedse Malmö FF en Turkse Kasimpasa. Hij maakt nu de definitieve overstap naar FC Baniyas in de Verenigde Arabische Emiraten.

“RSC Anderlecht wenst Isaac veel succes in zijn verdere carrière”, klinkt het bij de Brusselaars. De Zweed scoorde dit seizoen eenmaal voor paars-wit.