Beringen

Er is een bestemming gevonden voor kolenwasserijen 1 en 3 op de site van be-Mine in Beringen. Onder de noemer be-Nature wordt werk gemaakt van een restauratie waarbij de natuur binnengebracht wordt in een gedeelte van de 100.000 m² aan gebouwen op de site. Kostprijs: 10 miljoen euro. Het opmerkelijke initiatief moet jaarlijks meer dan 100.000 bezoekers extra naar be-Mine lokken.