Bailee (15) redt drie eekhoorntjes die door orkaan uit hun nest vielen: “Ze kruipen over mijn hele lichaam”

Orkaan Ida zorgde in de Amerikaanse staat Louisiana voor heel wat schade. In totaal eiste de orkaan meer dan 40 doden. De uitzonderlijke regen zorgde voor wateroverlast en modderstromen. maar ook de sterke rukwinden zorgden voor heel wat leed. In New Orleans wees een buur de 15-jarige Bailee Villavaso erop dat er drie eekhoorns bij een omgevallen boom lagen. Het nest of hun moeder waren nergens te bespeuren. Dus nam Bailee de eekhoorns in huis. Ze belde een dierenarts die haar aanraadde de beestjes melk te voederen. Dat bleek te helpen en de diertjes kwamen snel terug op krachten. Nu zijn ze de beste maatjes met Bailee. Alvin, Simon en Theodore blijven voorlopig bij Bailee, maar ze is wel op zoek naar een nieuwe, permanente thuis voor hen.