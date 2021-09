Nathalie Meskens bevallen van zoontje

VTM-presentatrice Nathalie Meskens is deze week bevallen van een tweede kindje. Samen met haar partner Nadim kreeg ze een zoontje, Loé.

Begin juni, enkele dagen nadat hartsvriendin Natalia had laten weten zwanger te zijn vaan haar tweede kindje te verwachten in december, maakte Meskens bekend dat ze al 26 weken zwanger was van haar tweede kindje. Zaterdagmorgen postte ze op Instagram een video waarin ze vertelt dat ze afgelopen maandag beviel van een zoontje Loé.

“Ik werd opnieuw verliefd… op de mooiste, liefste, gezondste en schattigste zoon die een moeder zich wensen kan”, luidt het in het bijschrift bij de video. Meskens en haar vriend Nadim hebben al een dochterje van anderhalf jaar: Lima.

(syd)