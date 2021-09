België vlot naar tweede ronde World Cup of Darts

Het duo Dimitri Van den Bergh en Kim Huybrechts heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van de World Cup of Darts (PDC/410.000 euro). In het Duitse Jena versloegen ze Griekenland met 5-2.

De Belgen namen de beste start met winst in de eerste leg. De Grieken John Michael en Veniamin Symeonides hingen de bordjes gelijk nadat laatstgenoemde onder meer een 180 maximum noteerde. In de drie volgende legs prikte Huybrechts achtereenvolgens uitworpen weg van 62, 48 en 32 voor een 4-1 voorsprong. In het zesde spelletje lukte John Michael een 120 uitworp, maar in leg zeven noteerde Van den Bergh een 180 maximum, waarna hij het met dubbel vijf afmaakte.

In de volgende ronde nemen de Belgen het op tegen Oostenrijk, met Mensur Suljovic en Rowby-John Rodriguez. De voorbije zes jaar stonden de Belgen vijf keer in de halve finale. In 2013 bereikten de broers Kim en Ronny Huybrechts de finale, waarin ze hun meerdere moesten erkennen in het Engelse duo Phil Taylor en Adrian Lewis.