Uitblinkers Noa Lang en Hans Vanaken tevreden na zege tegen Oostende: “Nu met vertrouwen naar woensdag”

LEES OOK: Club Brugge met heerlijke treffers voorbij matig Oostende, geslaagde repetitie voor komst Messi

Na een geslaagde passage bij de Rode Duivels trok Hans Vanaken de lijn gewoon door tegen KV Oostende. De offensieve middenvelder pakte uit met een fraaie treffer en een assist. Ook Noa Lang was met twee treffers een absolute uitblinker.

“Het ging inderdaad heel goed”, bevestigde de Rode Duivel. “Als ploeg hebben we perfect aangepakt. We hielden een goede pressing, we vonden de ruimtes. De eerste goal was daar een goed voorbeeld van. Perfecte bal, goede infiltratie.”

Maar er waren ook minpunten, vond de Limburger. “Het enige wat we misten waren meer goals”, klonk het. “Sowah? Hij had een fantastische bal bij die eerste goal, daarna heeft hij zijn niveau aangehouden. Hij kan enorm goed voetballen in korte ruimtes en we gaan er van genieten dit jaar.”

Hiermee is de zware nederlaag op het veld van AA Gent deels uitgewist, vond ook Vanaken. “We wisten dat we moesten reageren na Gent. Na een 6-1-nederlaag moet je thuis altijd reageren. Nu kunnen we met vertrouwen naar woensdag.”

Noa Lang: “Woensdag wordt iets helemaal anders”

Noa Lang was opnieuw de man van de match met twee doelpunten, waaronder een juweeltje. “Ik kan niet ontkennen dat ik vaak man van de match ben”, lachte de Nederlander. “Grappig dat Kamal (Sowah, red) en ik voor de wedstrijden over fases als de 1-0 hebben gesproken. Mooi dat het uitkwam.”

Lang had niets dan lof voor de nieuwkomer. “Het lijkt alsof hij al een paar maanden meeloopt met ons”, klonk het. “Het is een rasvoetballer. Zo makkelijk voetbalt ie, hij ziet het.”

Volgende woensdag komt er ander volk over de vloer, met namen als Messi en Neymar. Lang: “Woensdag wordt iets helemaal anders”, aldus Lang. “De beste voetballers van de wereld komen langs. We hebben vertrouwen dat we het hen lastig kunnen maken. En dan zien we wel.”

Philippe Clement: “We zijn een nieuw verhaal aan het schrijven”

Ook Philippe Clement blikte tevreden terug op zijn vrijdagavond. “Oostende is heel sterk in dat druk zetten, daar moet je onderuit proberen voetballen”, begon de coach zijn analyse. “En daarna moet je voor diepgang zorgen. De jongens hebben met en zonder bal een goeie match gespeeld. Maar met dit aantal kansen moet je nog vaker scoren.”

Debutant Sowah maakte indruk. Clement: “Kamal kennen we al lang”, klonk het. “We zijn al van vorig jaar in hem geïnteresseerd. Je ziet dat hij past in het voetbal dat wij willen spelen. Aan zijn rechtervoet en nog een aantal punten moet hij werken maar dat kan je van iedereen zeggen. Behalve Hans Vanakaen. Hans was vandaag de beste van allemaal.”

Clement spreekt van een Club Brugge in opbouw. “We zijn een nieuw verhaal aan het schrijven, met een nog ruimere kern”, sprak de Antwerpenaar. “We willen meedoen op drie fronten, ons meten met de allerbesten van de wereld. Na het vertrek van Diatta stond De Ketelaere vaak op de flank, maar die is beter centraal. Daarom zochten we wingers, zoals Sowah. Buchanan komt er ook nog bij. Die kan die rol ook aan. Hendry? Hij is goed in het duel, goed met het hoofd en een geboren leider. Hij heeft een goeie debuutmatch gespeeld. Vanaf morgen gaat de aandacht naar PSG. Dat zal anders worden dan in de competitie. De hele wereld zal kijken, net als de voorbije jaren toen we tegen Real of PSG speelden. Het worden zes matchen waarin we niks te verliezen hebben, maar alleen heel veel te winnen.”(gvdl/ybo)