Wetsvoorstel om verslavende medicatie voortaan per eenheid te laten voorschrijven

CD&V-Kamerlid Nawal Farih dient een wetsvoorstel in om antibiotica, benzodiazepines en opioïden voortaan per eenheid voor te schrijven, in plaats van per verpakking. Dat moet de overconsumptie van dergelijke medicijnen aanpakken.

In ons land worden over het algemeen te veel medicijnen geconsumeerd. Gezondheidsinsitituut Sciensano deed in 2018 een bevraging waarin meer dan de helft van de mensen aangaf medicatie op voorschrift gebruikt te hebben in de twee weken voorafgaand aan het onderzoek. Daarvan had 12 procent kalmeermiddelen uit de benzodiazepine-familie gebruikt. In 2020 was dat al gestegen tot 18 procent. Benzodiazepines hebben net als pijnstillende opioïden een sterk verslavende werking. Te veel antibioticagebruik kan er dan weer toe leiden dat bacteriën resistent worden.

Kamerlid Nawal Farih dient een voorstel in om geneesmiddel per eenheid voor te schrijven — © BELGA

Volgens CD&V-Kamerlid Nawal Farih zit het probleem voornamelijk bij de grote verpakkingen geneesmiddelen. In combinatie met het hoge voorschrijfpercentage leidt dat volgens haar tot gevaarlijke situaties: mensen krijgen meer medicatie mee dan ze nodig hebben, waarna ze de behandeling later zonder consultatie van een arts opnieuw kunnen opstarten als ze zich weer ziek voelen. Dat verhoogt dan weer het risico op excessieve zelfmedicatie, vreest Farih.

De CD&V-politica dient nu een wetsvoorstel in om ervoor te zorgen dat antibiotica, benzodiazepines en opioïden voortaan per tablet worden voorgeschreven, in plaats van per verpakking. De arts kan op die manier nauwgezet bepalen hoeveel medicatie de patiënt precies nodig heeft. Voorschrijven per tablet zou volgens Farih ook een besparing van ongeveer 400 miljoen euro per jaar betekenen voor de sociale zekerheid. Dat geld kan dan geïnvesteerd worden in de gezondheidszorg, oppert ze.

In Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten worden sommige geneesmiddelen al afgeleverd per eenheid. “De ervaring uit onze buurlanden leert ons dat het voorschrijven per eenheid enkele grote voordelen met zich meebrengt”, maakt Farih zich sterk. “Dit wetsvoorstel zal dus zorgen voor een extra bescherming voor onze patiënten.”