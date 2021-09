Goed nieuws voor bioscopen: Disney gaat nieuwe films eerst in cinema’s uitbrengen

Cruella” werd gelijktijdig in de cinema en op het streamingplatform Disney+ gelanceerd. — © Laurie Sparham

Disney gaat tot het einde van het jaar zijn nieuwe films eerst exclusief in de bioscoop lanceren, zo maakte het bedrijf bekend. Dat is een belangrijke opsteker voor de bioscoopsector, die zware klappen kreeg door de coronapandemie.

Zo zal de animatiefilm “Encanto” op 24 november gelanceerd worden in de cinema. De film zal pas een maand later te zien zijn op het streamingplatform Disney+.

Voor andere films zoals “The Last Duel” van Ridley Scott, “Eternals” van de Marvel studio’s of “West Side Story” van Steven Spielberg zal er minstens 45 dagen zitten tussen de lancering op groot scherm en op televisie.

De aankondiging is goed nieuws voor de bioscoopsector, die een moeilijk jaar achter de rug heeft wegens de coronapandemie. Veel zalen werden tijdelijk gesloten. Vorige producties van Disney zoals “Black Widow”, “Jungle Cruise” en “Cruella” werden gelijktijdig in de cinema en op het streamingplatform Disney+ gelanceerd. Actrice Scarlett Johansson spande zelfs een rechtszaak aan tegen Disney, omdat er volgens haar sprake was van contractbreuk, waarbij ze miljoenen aan inkomsten misliep.

Dezelfde kritiek viel ook al Warner Bros te beurt, dat nieuwe films op zijn platform HBO Max heeft gelanceerd. Voor volgend jaar belooft het productiehuis minstens 45 dagen te laten tussen de lancering in de bioscopen en die op het eigen streamingplatform.